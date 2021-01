OL : Lyon ne fera pas le Guignol au mercato, il croit au titre !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais attaque l'année 2021 par la réception de Lens, avec l'espoir de continuer à dominer la Ligue 1. Le titre de champion de France n'est pas tabou.

Et si l’Olympique Lyonnais décrochait en 2021 le titre de Ligue 1 qui lui échappe depuis 2008 ? Cette question aurait fait sourire il y a seulement trois mois, lorsque l’équipe de Rudi Garcia était dans le dur et tentait surtout de ne pas sombrer. Mais grâce à un collectif d’acier, l’OL a aligné les bons résultats, avec notamment une probante victoire au Parc des Princes face au PSG, et au réveillon du 31 décembre, c’est dans le fauteuil de leader du classement de Ligue 1 que Lyon était installé. A la veille de la reprise, le club de Jean-Michel Aulas est en bonne position, mais rien n’est joué. Cependant, pour Sidney Govou, il est clair que l’Olympique Lyonnais a des atouts dans les mains, surtout si le mercato d’hiver confirme que le club rhodanien ne veut pas faire n’importe quoi.

L'OL ne connaît pas la crise

Pour l’ancien attaquant de Lyon, la formation de Rudi Garcia a l’avantage de ne pas être prise dans la tempête qui secoue de nombreux autres clubs en course pour le titre de champion de France. « À Lyon, il y a un vrai collectif depuis deux mois. Si l’OL garde cet état d’esprit, il peut être champion de France. Il peut être le Monaco d’il y a quatre ans, champion à la place de Paris. Quand on voit l’OL jouer actuellement, on se dit qu’il faut rêver en grand. En plus, Lyon est un des rares clubs où je ne vois pas un mercato ‘‘folklorique’’, comme on peut l’entendre dans certains clubs. Tout a été bien géré à Lyon. On a l’impression que c’est le seul club où on ne parle pas de crise financière. L’OL est monté de manière à avoir les reins solides », explique, dans Le Progrès, Sidney Govou. Première réponse mercredi soir face au RC Lens.