OL : Lyon n’est plus à son niveau, Umtiti refuse de revenir

Dans : OL.

En difficulté au FC Barcelone à cause de ses blessures au genou, Samuel Umtiti aurait pu partir ces derniers mois. Mais le défenseur central a rejeté toutes les approches, et notamment celle de l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

Samuel Umtiti reprend espoir. Alors qu’il n’a toujours pas débuté sa saison, le défenseur central de 27 ans s’estime capable de revenir au premier plan dans les prochains mois. Le Français a en effet travaillé dur depuis la fin de saison dernière. Et une date de retour a enfin été fixée. « On sait que ça fait longtemps qu'il est blessé et on espère qu'il sera prêt à jouer dans deux semaines, a annoncé l’entraîneur Ronald Koeman avant la victoire à Kiev (0-4) mardi en Ligue des Champions. J'espère que ce sera le cas parce qu'il est resté longtemps sans jouer, depuis juin, et il a besoin de rejouer. Mais il s'entraîne déjà avec le groupe. »

A travers ces mots, on devine que le coach du FC Barcelone, privé de Gerard Piqué pour de longs mois, compte sur le retour d’Umtiti. De quoi conforter l’international tricolore dans son choix de rejeter toutes les approches cet été. En effet, en plus de clubs italiens, l’Olympique Lyonnais a tenté de le récupérer, confirme Sport. Mais d’après le média catalan, le club rhodanien n’a pas réussi à convaincre le Barça, ni son ancien défenseur dont le salaire et les ambitions sportives ne sont plus compatibles avec les Gones. C’est donc toujours à Barcelone que le champion du monde, plus optimiste que le staff médical sur l’état de son genou, espère enfin rebondir.