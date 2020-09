OL : Lyon mise sur un goal à prix discount au mercato

Dans : OL.

En plus de Rafael, Tete et Marçal, l’Olympique Lyonnais a perdu Ciprian Tatarusanu, transféré la semaine dernière à l’AC Milan.

Il est donc urgent pour le club présidé par Jean-Michel Aulas de recruter un nouveau gardien capable de compenser une éventuelle absence d’Anthony Lopes. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, les Gones n’ont pas traîné afin de remplacer numériquement le gardien roumain de 34 ans. En effet, le quotidien national affirme dans son édition du jour que l’Olympique Lyonnais est proche d’un accord avec Hambourg (D2 allemande) pour le transfert de Julian Pollersbeck, ancien international espoirs allemand dont le contrat avec Hambourg expire en juin 2021.

Le média fait savoir qu’une offre avoisinant les 500.000 euros a été transmise par l’Olympique Lyonnais, qui espère rapidement boucler la venue de ce gardien dont le profil n’a rien à voir avec celui d’Anthony Lopes. Et pour cause, Julian Pollersbeck est très grand (1m95) et est doté d’une envergure bien plus importante que le Portugais. En revanche, son explosivité n’a évidemment rien à voir avec celle, très impressionnante, du gardien titulaire de l’Olympique Lyonnais. Par ailleurs, L’Equipe informe que ce dossier devrait rapidement décanter l’avenir d’Anthony Racioppi. Actuelle doublure à la suite du départ de Ciprian Tatarusanu, le gardien de 21 ans ne se contentera pas d’une nouvelle saison dans la peau d’un troisième gardien. S’il venait à trouver un club, Juninho ne lui mettra pas de bâtons dans les roues et devrait accepter de le libérer de sa dernière année de contrat. Très calme durant de longs mois, le mercato se décante à tous les postes du côté de l’Olympique Lyonnais, qui guette toujours d’éventuels départs d’Houssem Aouar et de Memphis Depay à trois semaines de la fin du mercato estival.