OL : Lyon maudit, ce transfert bouclé tombe à l'eau

Dans : OL.

Avec ses trois arrières droits, l’Olympique Lyonnais se heurte à un problème qui perdure.

Le club rhodanien utilise clairement Léo Dubois comme titulaire, avec réussite. Derrière lui, Kenny Tete et Rafael se partagent les miettes par période, et aucun ne fait l’unanimité aux yeux de Rudi Garcia. Le Brésilien a été plusieurs fois annoncé sur le départ, et pourrait même être libéré de sa dernière année de contrat, alors qu’il avait fait des pieds et des mains pour être prolongé en mai 2019. Mais ces derniers jours, le départ de Kenny Tete était de loin le plus brûlant. En effet, l’OL avait trouvé un accord avec le Spartak Moscou pour une vente autour de 5 ME. Tout semblait donc en place, mais le Néerlandais ne signera pas dans le club de la capitale russe.

C’est le journal local Sport-Express qui l’annonce, Tete et ses agents n’ont pas trouvé d’accord avec le Spartak pour leur futur contrat, et, sauf retournement de situation, le transfert tombe donc à l’eau. Un échec qui serait en grande partie imputé à l’ancien de l’Ajax Amsterdam, qui ne se voit pas spécialement continuer sa carrière en Russie, et espère trouver une issue pendant le mois de septembre pour rejoindre la Premier League. Le nom d'Everton a récemment été cité. L’OL pourrait ne pas y être perdant sur le plan financier, même si c’est une issue favorable rapide qui part aux oubliettes avec cette décision de Kenny Tete de rester à Lyon encore quelques temps.