OL : Lyon le veut, Serge Aurier n'est pas chaud !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a massivement dégraissé au poste de latéral droit durant le mercato avec les départs de Rafael à Istanbul et de Kenny Tete à Fulham.

A ce jour, l’OL ne compte plus qu’un seul spécialiste à ce poste en la personne de Léo Dubois, buteur à Lorient dimanche lors de la cinquième journée de Ligue 1 (1-1). Certes, le jeune Sinaly Diomandé peut dépanner à l'occasion. Mais dans l’idéal, Rudi Garcia aimerait compter une solution supplémentaire afin d’être totalement serein. En ce sens, l’Olympique Lyonnais a activé une piste inattendue, selon les informations de Foot Mercato. Les Gones ont sondé Tottenham afin de connaître la disponibilité d’un certain Serge Aurier, lequel fait maintenant office de vieux briscard de la Premier League avec trois saisons complètes en Angleterre.

Durant l’été, la formation de José Mourinho s’est attachée les services de Matt Doherty en provenance de Wolverhampton. L’international irlandais est clairement perçu comme le titulaire du poste pour le Special One, qui ne s’opposera donc pas à un départ de Serge Aurier au mercato… mais pas à n’importe quel prix. En effet, le média croit savoir que Tottenham exige 20 ME en cash pour accepter de vendre l’ancien latéral droit du Paris Saint-Germain, lequel présente un avantage non négligeable pour l’Olympique Lyonnais : sa polyvalence. Et pour cause, l’international ivoirien avait réalisé de très gros matchs à Toulouse, mais également au PSG, au poste de défenseur central en Ligue 1. Un détail qui compte pour l’OL, pas certain de conserver Joachim Andersen jusqu’à la fin du mercato. Reste que pour l’instant, Serge Aurier n’est absolument pas tenté par la perspective de revenir en France. Il sera intéressant de voir dans les heures à venir si Juninho et Jean-Michel Aulas parviendront à trouver les bons arguments pour convaincre le défenseur des Spurs…