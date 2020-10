OL : Deux offres pour Andersen, ça peut tout changer !

Dans : OL.

Tout va s’accélérer dans les derniers jours du marché des transferts à Lyon, où Jean-Michel Aulas veut tout boucler d’ici à vendredi soir, voire samedi matin.

Le recrutement de Lucas Paqueta a lancé les hostilités pour la dernière vague. Les départs de Jeff Reine-Adelaïde, Houssem Aouar et Memphis Depay sont toujours possibles. Mais un autre joueur à forte valeur marchande peut encore faire ses valises. Il s’agit de Joachim Andersen. Le recrue vedette de l’été 2019 n’a clairement pas donné satisfaction, et son temps de jeu des premières semaines de la nouvelle saison n’a pas rassuré les décideurs lyonnais. Un transfert sec semble toutefois impossible étant donnée la forte perte de la valeur marchande du joueur, qui possède un salaire important, mais un profil loin de faire rêver. Toutefois, deux clubs se démènent pour le faire venir. Valence a effectué une demande de prêt ces derniers jours, mais ne fait pas spécialement du Danois sa priorité, et n'est donc pas décidé pour le moment à faire de gros efforts.

La situation est différente en ce qui concerne le Torino, révèle Gianluca Di Marzio. Le club de Turin entend bien récupérer Andersen, qui avait laissé une très belle image en Serie A avec ses performances du côté de la Sampdoria. Un prêt a été discuté, mais l’OL force pour inclure une option d’achat à ce prix. Jean-Michel Aulas parviendra-t-il à faire en sorte que cette option soit obligatoire, et si oui à quel prix ? C’est le nerf de la guerre dans ce dossier où l’OL rêve toujours de récupérer 25 ME, ce qui n’est clairement pas dans les intentions des dirigeants du Toro. Le chemin est donc encore long, mais le temps va manquer et chacun devra faire des efforts. D’autant que ce nouveau départ commencerait tout de même à sérieusement affaiblir la défense lyonnaise niveau quantité.