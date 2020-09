OL : Lyon le veut, les Anglais débarquent avec de gros moyens

Dans : OL.

En cas de départ de Joachim Andersen d’ici au 5 octobre, l’Olympique Lyonnais activera ses réseaux afin de recruter un défenseur central.

Les Gones sont également à la recherche d’un latéral droit. Dans cette optique, le profil du polyvalent et très prometteur Mohamed Simakan est parfait pour l’Olympique Lyonnais, qui pourrait bien compenser les départs de Tete, de Rafael et possiblement d’Andersen avec la seule venue du natif de Marseille. En Ligue 1, le défenseur du Racing Club de Strasbourg est également pisté par le Stade Rennais. Mais à en croire les informations rapportées par The Sun, un gros concurrent venu de Premier League pourrait menacer les deux cadors de Ligue 1.

Il s’agit de West Ham, qui a récemment manifesté son intérêt pour Mohamed Simakan. L’objectif des Hammers est clairement de recruter celui qui est aussi bien capable de jouer latéral droit que défenseur central, et dont le potentiel semble énorme. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré au sujet d’une éventuelle offre de West Ham mais nul doute que financièrement, les Hammers ont les moyens de signer un beau chèque à Marc Keller pour le transfert de Mohamed Simakan. Toujours selon le média britannique, Strasbourg évalue le tarif de son défenseur entre 20 et 25 ME. Une sacrée somme sur laquelle les Alsaciens ne cracheront pas. Mais pour obtenir un tel chèque grâce à la vente de Mohamed Simakan, il est clair qu’il faudra se tourner vers la Premier League. Car sauf énorme surprise ou panic-buy de fin de mercato, ni l’Olympique Lyonnais ni le Stade Rennais ne paiera une telle somme pour Mohamed Simakan, malgré le très important potentiel du joueur…