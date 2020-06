OL : Lyon-Juventus, ça va être un carnage

Dans : OL.

Depuis une semaine et demi, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont repris le chemin de l’entraînement. Avec deux objectifs en tête : la finale de la Coupe de la Ligue et le retour de la Ligue des Champions.

À cause de la fin prématurée de la Ligue 1, votée par la LFP, la FFF et l’Etat, le club rhodanien se retrouve dans une position plus qu’instable en vue de la saison prochaine. Finalement septième du championnat de France, l’OL n’est donc pas qualifié pour une Coupe d’Europe. Désormais, et pour ne pas vivre un premier exercice sans Ligue des Champions ou Ligue Europa depuis 1996, l’équipe de Rudi Garcia n’a pas d’autres choix que de remporter la Coupe de la Ligue face au PSG le 31 juillet ou la Ligue des Champions en août. Si l’exploit contre Paris est toujours possible au Stade de France, gagner la C1 lors du Final 8 à Lisbonne sera beaucoup plus compliqué. Puisqu’avant de penser aux quarts de finale, l’OL devra d’abord se défaire de la Juventus dans son huitième retour, après sa victoire 1-0 à l’aller. Un match européen qui ne sent pas bon du tout pour Lyon, selon Fabrizio Ferrari.

« Le PSG et l’OL en Ligue des Champions ? Ce sera un joli problème. Je pense qu'une décision univoque aurait dû être prise d'en haut, et elle aurait été valable pour tout le monde. D'accord, chaque pays a vécu le coronavirus différemment, mais pour le côté sportif, c'est un désastre. Tout le monde reprend quand il le peut et nous sommes tous dans des situations différentes, mais les dates de la Ligue des Champions sont toujours les mêmes. Les Allemands seront les plus en forme et les Français seront les moins en forme. Paris et Lyon, à moins d’un miracle, sont complètement hors course aujourd'hui. Juve-OL ? Je ne peux même pas imaginer ce que pourrait être ce match. Lyon pourra faire des matchs amicaux avant, je ne sais pas contre qui. Mais pour eux, ce sera difficile d'entrer dans ce match contre une Juventus qui aura deux mois de haut niveau dans les jambes. Ils vont jouer le championnat à 70 % certes, mais je pense que ce match Juve-OL sera absurde », a lancé, sur TMW Radio, l’expert du foot français en Italie, qui estime donc que l’OL ne pourra rien faire contre la Juve de Cristiano Ronaldo. Enfin si le club de Turin est meilleur qu’actuellement, l’équipe de Sarri ayant par exemple perdu en finale de la Coupe d’Italie contre Naples mercredi.