Covid : 80.000 spectateurs en délire pour PSG-OL ?

Dans : Coupe.

Sauf rebondissement de situation, les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France auront bien lieu fin juillet et début août.

Les affiches PSG-OL et PSG-ASSE devaient initialement se tenir à huis clos au vu de la crise sanitaire gravissime que traversait la France il y a encore quelques semaines. Mais la situation a évolué de manière extrêmement favorable et désormais, on se prend à rêver d’un Stade de France totalement plein pour ces deux affiches du côté de Noël Le Graët. Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la Fédération Française de Football a fait savoir qu’il respecterait les consignes mais que désormais, il ne s’interdisait pas de remplir le Stade de France pour les chocs PSG-Lyon et PSG-Saint-Etienne.

« 80.000 spectateurs pour les finales ? Je vais être excessif... Mais cela me semble possible. Je souhaite que les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France se jouent devant plus de 5 000 spectateurs, puisque nous sommes tous mieux portants et qu'elles le méritent. Écoutez, il y a deux mois, la décision de l'État était : "À partir de septembre, vous pourrez jouer devant 5 000 personnes", je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas un mois compte tenu de l'amélioration de la situation. Je le répète, nous appliquerons les consignes. Si c'est non, ce sera non et je ne ferai pas de comédie » a indiqué le président de la FFF, qui a par ailleurs profité de cette interview pour tacler, les deux pieds décollés, le boss du LOSC Gérard Lopez. « Ah oui, l'acrobate de la finance. Tout le monde peut dire aujourd'hui qu'on aurait pu jouer. Faire des matches comme les Allemands à huis clos ? Ça ne m'intéresse pas ». Ambiance…