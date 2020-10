OL : Lyon frappé par le Covid, un énorme problème en L1 ?

Dans : OL.

Dimanche après-midi, c’est un OL particulièrement décimé qui pourrait se présenter sur la pelouse de La Meinau afin d’y affronter Strasbourg.

Et pour cause, l’Olympique Lyonnais est devenu un véritable cluster de Covid-19 durant la trêve internationale. L’inquiétude était de mise il y a moins d’une semaine lorsque Léo Dubois a été contraint de renoncer au rassemblement de l’Equipe de France après avoir été testé positif. Les craintes des médecins de l’OL ont été confirmées puisque par la suite, Maxence Caqueret et Anthony Lopes ont également contractés la maladie, et ont été respectivement contraints de renoncer aux matchs de l’Equipe de France espoirs et du Portugal. A en croire Le Progrès, l’Olympique Lyonnais est devenu un véritable cluster, dans la mesure où les équipes de jeunes de l’académie sont également touchées par le virus depuis une semaine.

Quel gardien titulaire à Strasbourg ?

Le match entre l’OL et Strasbourg n’est toutefois pas menacé selon le quotidien rhodanien, qui rappelle que le nouveau protocole sanitaire permet de maintenir les matchs, à condition que 20 joueurs dont un gardien soient disponibles. Au sujet des gardiens de but, il existe en revanche une énorme crainte pour Rudi Garcia et le staff de l’Olympique Lyonnais. Car selon les sources du Progrès, des questions se posent sur Jullian Pollersbeck, la nouvelle doublure d’Anthony Lopes depuis cet été. Cela n’a pas été officiellement confirmé, mais il se pourrait bien que l’ex-gardien d’Hambourg soit également positif au Covid-19, ce qui signifie que l’OL serait contraint d’aller piocher un gardien dans son équipe réserve ou ses équipes de jeunes. Plus que jamais, le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Strasbourg s’annonce périlleux, alors que de nouveaux tests de dépistage au Covid-19 seront réalisés en fin de semaine à Lyon…