OL : Lyon formule une offre XXS pour Pellistri

Dans : OL.

Très actif sur le marché des jeunes joueurs au mercato, l’Olympique Lyonnais souhaite recruter Facundo Pellistri (18 ans).

La mission s’annonce rude pour le club rhodanien puisque dimanche, le Daily Mail indiquait que de nombreux cadors européens étaient également sur ce dossier. Outre Manchester United et Newcastle, dont l’intérêt a été dévoilé il y a quelques jours, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sont également très attentifs à la progression de l’ailier droit de Penarol. Toutefois, Juninho et Jean-Michel Aulas ne se découragent pas dans ce dossier. Bien au contraire, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes puisque selon les informations du média sud-américain Ovacion Digital, une première proposition a été transmise par l’OL.

Estimé à près de 10 ME par son club de Penarol, l’attaquant d’1m74 a fait l’objet d’une offre lyonnaise estimée à 4 ME pour 60 % des droits des joueurs. Selon toute vraisemblance, il en faudra plus pour convaincre la formation de D1 uruguayenne de lâcher son plus grand espoir. Mais il s’agit d’un point de base dans les négociations posé par Juninho. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais aura le loisir de négocier ce transfert à sa guise, ou si les cadors européens également cités par Facundo Pellistri viendront faire rapidement monter les enchères, ce qui compliquerait assurément les affaires de l’Olympique Lyonnais. Tout l’enjeu pour Juninho et Jean-Michel Aulas est désormais de devancer la concurrence, sans pour autant surpayer un joueur dont l’expérience dans le monde professionnel est très limitée puisque depuis le début de sa carrière, le jeune Uruguayen n’a pas disputé plus de 20 matchs pros…