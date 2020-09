OL : Lyon flingué par le mercato, c'est évident

Dans : OL.

Méconnaissable Olympique Lyonnais, qui n’a gagné qu’un match cette saison en Ligue 1, et se retrouve forcément dans le ventre mou.

Le constat est terrible pour une formation qui voulait profiter de son absence de Coupe d’Europe pour réaliser une grande saison et retrouver le podium de la Ligue 1. Pour le moment, c’est mal parti, même si le championnat est long. Mais pour Habib Beye, outre la préparation physique effectuée pour ce mois d’août plus que pour septembre, il y a aussi les rumeurs au sujet des meilleurs joueurs du club qui n’ont pas été vendus, et sont toujours courtisés pour certains. Cela pèse dans l’esprit d’éléments qui ne savent pas où ils joueront cette saison.

« Par rapport au profil de certains joueurs, d'être en bloc bas et de procéder en contre, cela convenait à certains joueurs comme Cornet ou des joueurs qui étaient capables de prendre la profondeur. Toko-Ekambi avait aussi été intéressant en Ligue des champions. Mais lorsque vous devez faire le jeu et que vous êtes installé dans le camp adverse, vous avez beaucoup moins d'espaces et de latitude dans la profondeur. Il faut être beaucoup plus précis dans les transmissions. C'est vrai qu'on a des milieux de terrain comme Guimaraes et Aouar qui sont des joueurs qui veulent toucher le ballon et qui sont des joueurs de petits espaces. Or, il faudrait par moments utiliser plus de vitesse pour faire des décalages. Le jeu de Lyon est prévisible. Il y a deux aspects, la préparation de la Ligue des champions avait été faite pour être bon en C1, donc il y a peut-être un coup physique. Et puis surtout le problème des départs. Quand vous avez des joueurs comme Depay, Aouar ou Dembélé qui sont amenés à partir, vous êtes forcément perturbés dans la performance au sein de votre club », a souligné le consultant de Canal+, persuadé que les choses s’apaiseront à Lyon après la fermeture du marché des transferts. Rudi Garcia ne pourra qu’être d’accord avec ça.