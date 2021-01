OL : Lyon fait un voeu pour le mercato 2021

Dans : OL.

Leader de la Ligue 1 à la trêve, l’Olympique Lyonnais se montre forcément satisfait de sa montée en puissance et de sa capacité à sortir de grandes performances chaque week-end en championnat, en l’absence de Coupe d’Europe.

Une situation quasiment inédite pour l’OL moderne, mais dont Rudi Garcia profite parfaitement, puisqu’il a trouvé le 11 idéal, et n’a pas de raison d’en changer. Cela peut provoquer quelques déceptions, puisque le temps de jeu s’en trouve réduit pour plusieurs éléments, mais pour le moment chacun joue le jeu. Il reste à passer la redoutable épreuve du marché des transferts, période qui a tant perturbé l’OL en début de saison avec les rumeurs sur Aouar ou Depay. Pour ce mois de janvier, Le Progrès rêve simplement d’un mercato sans aucun mouvement, puisque son journaliste Christian Lanier estime que Jean-Michel Aulas a monté un effectif parfait, complet et performant, et qu’il n’y a donc aucune raison d’en changer.

« Le temps des rumeurs en matière de recrues va démarrer. Elles seront plus propices à l’été prochain. Empiler les joueurs n’aurait guère de sens pour un effectif taillé sur mesure pour tenter le gros coup. Tous les postes sont doublés à un niveau respectable », explique ainsi le suiveur de l’OL, pour qui tout va bien à Lyon, où même l’infirmerie ne compte qu’un seul inscrit avec le bras cassé de Moussa Dembélé récemment. Un signe qui ne trompe pas : si l’Olympique Lyonnais parvient à bien gérer cette reprise et ne pas être trop perturbé par les rumeurs, il faudra certainement compter sur les troupes de Rudi Garcia pour la suite de la saison.