OL : Depay vendu cet hiver, Aulas dos au mur ?

Dans : OL.

Mardi, le journal italien La Stampa dévoilait l’intérêt de la Juventus Turin à l’égard de Memphis Depay dans l’optique du mercato hivernal.

En fin de contrat dans six mois, le capitaine de l’Olympique Lyonnais attire les convoitises. Le FC Barcelone aimerait idéalement recruter le Néerlandais pour zéro euro au mois de juin prochain. De son côté, la Juventus Turin semble prête à dégainer une offre de transfert dès le mois de janvier afin de récupérer le principal taulier de Rudi Garcia. En cas de proposition officielle dans les semaines à venir, Jean-Michel Aulas aura bien du mal à résister selon Grégory Schneider, qui a estimé sur La Chaîne L’Equipe que l’Olympique Lyonnais devait sauter sur l’opportunité de vendre Memphis Depay avant la fin de son contrat afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible.

« Oui, c’est une mission impossible pour Lyon de garder Depay, surtout si c’est la Juventus. Depay est en fin de contrat en juin. L’OL peut donc récupérer un petit peu de sous. Lyon a un effectif pléthorique. Aulas peut être tenté par ce transfert. Depuis qu’il est à Lyon, Depay a souvent laissé entendre que Lyon était un club pas tout à fait à sa mesure. Il voit plus grand. Et la Juve semblerait l’étage du dessus. C’est ni trop compliqué, ni trop facile. Memphis se voit dans un grand club comme la Juve, avec Cristiano Ronaldo, depuis qu’il est arrivé à Lyon en 2017. Donc entre la volonté du joueur et la situation de l’OL en cette période de crise, ce transfert de Depay à Turin pourrait être une bonne chose » a lancé le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin passera d’un simple intérêt à une proposition écrite et si oui, quelle en sera son montant…