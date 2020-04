OL : Lyon fait pleuvoir les millions pour convaincre Depay

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en juin 2021, Memphis Depay a fait l’objet d’une proposition officielle de prolongation de la part du club rhodanien.

Dès le mois de décembre et malgré la blessure du Néerlandais, Jean-Michel Aulas avait exprimé sa volonté de prolonger le bail du capitaine de l’OL. « C’est lui qui va décider mais on va lui faire une proposition de prolongation car c’est un joueur exceptionnel. Comme tous les joueurs exceptionnels, il est parfois à difficile à gérer mais quand il a envie de réussir, il est exceptionnel. C’est un garçon qui est vraiment attachant, un grand joueur et un homme vraiment intéressant ». Des paroles à l’acte, Jean-Michel Aulas a envoyé une proposition officielle à sa star.

Selon les informations glanées par le journaliste de La Une, David Barbet, une proposition très juteuse financièrement a été transmise à Memphis Depay. « Pour info, Memphis a reçu une offre de prolongation de contrat de 4 ans avec une somme difficile à refuser » explique le journaliste, indiquant clairement que Jean-Michel Aulas a accepté de proposer une revalorisation salariale importante à l’attaquant de l’OL. Sur la saison 2019-2020, l’ancien attaquant de Manchester United était déjà le joueur le mieux payé de l’effectif lyonnais avec un salaire estimé à 4,2 ME par an soit un peu plus de 350.000 euros mensuels. Autant dire qu’avec cette proposition de prolongation de contrat, Jean-Michel Aulas a sans aucun doute proposé le plus haut salaire de l’histoire de l’Olympique Lyonnais à Memphis Depay. Si jamais le Néerlandais venait à refuser cette offre et à partir à l’étranger lors du prochain mercato, on ne pourra pas reprocher au président des Gones de ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour conserver Memphis…