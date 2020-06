OL : Lyon et Nice trouvent un accord, Gouiri s'en va

Dans : OL.

Annoncé comme imminent le départ d' Amine Gouiri de l'Olympique Lyonnais pour l'OGC Nice est désormais acté.

Le suspense était maigre tant toutes les pièces du puzzle semblaient se mettre rapidement en place, mais ce samedi l’affaire est bouclée, Amine Gouiri va définitivement vider son casier au Groupama Training Centre de Lyon afin de poser ses affaires à l’Allianz Riviera. Journaliste pour Nice-Matin, et toujours très bien informé concernant le Gym, Vincent Menichini annonce en effet que l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice ont trouvé un accord concernant le transfert du jeune attaquant de 20 ans. On ne connaît pas encore les détails de l’opération, mais on sait que Jean-Michel Aulas espérait pouvoir empocher entre 6 et 8ME pour le transfert d’Amine Gouiri.

Ce départ de l’attaquant lyonnais était devenu une évidence, car même s’il avait refusé lors du mercato d’hiver des offres extérieures afin d’essayer de s’imposer à l’OL, Amine Gouiri n’a pas eu le temps de jeu escompté, l’arrêt brutal de la saison n’allant évidemment pas dans son sens. En quittant l'Olympique Lyonnais et Rudi Garcia pour rejoindre Nice et Patrick Vieira, Amine Gouiri espère cette fois pouvoir s'installer durablement en Ligue 1 et bénéficier du temps de jeu qu'il n'a jamais eu sous le maillot de l'OL. La grande lessive des jeunes joueurs continue à Lyon, cela peut quand même inquiéter compte tenu du modèle choisi par Jean-Michel Aulas il y a plusieurs saisons.