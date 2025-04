OL ‍: Lyon et Galatasaray en guerre, c'est reparti

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Sacha Boey attise l’intérêt de plusieurs clubs dont l’OL. Mais dans ce dossier, le club rhodanien va devoir gérer la concurrence de Galatasaray.

A chaque mercato ou presque, Galatasaray vient marcher sur les plates bandes de l’Olympique Lyonnais. Le club turc a notamment fait tout son possible pour recruter Georges Mikautadze lors du dernier mercato hivernal, ce qui a sérieusement agacé les dirigeants rhodaniens, lesquels ont rejeté toutes les offres du club stambouliote. Galatasaray a également manifesté son intérêt pour Lucas Perri et envisage de revenir à la charge l’été prochain pour s’offrir le gardien brésilien. En attendant, c'est dans le dossier Sacha Boey que les deux clubs vont s’affronter.

Il s'échappe du Bayern, l'OL et l'OM se battent pour lui https://t.co/UZejkYPo64 — Foot01.com (@Foot01_com) April 29, 2025

Comme indiqué mardi, le défenseur français du Bayern Munich est convoité par Marseille et Lyon. Mais à en croire les informations du site Fotospor en Turquie, les deux Olympiques ont un concurrent de taille dans ce dossier… Galatasaray, bien sûr. Ancien club de Sacha Boey (2021-2024), le club turc rêve de faire revenir son ancien latéral droit, vendu en janvier 2024 au Bayern Munich pour 30 millions d’euros. Nos confrères affirment que pour Galatasaray, le retour de Sacha Boey est une priorité et que par conséquent, le club stambouliote fera tout ce qui est en son pouvoir pour boucler ce retour au nez et à la barbe de l’OM et de l’OL.

L'OL encore à la lutte avec Galatasaray

Une nouvelle fois, le « Gala » se met donc sur la route du club rhodanien en période de mercato, une habitude désormais. Reste maintenant à voir quel projet aura les faveurs de Sacha Boey, lequel ne sera peut-être pas insensible à l’idée de disputer une coupe d’Europe dans un club français, plutôt que de faire un retour en arrière dans sa carrière en revenant dans l’un de ses anciens clubs. Il sera également crucial de savoir la somme réclamée par le Bayern Munich en cas de transfert définitif, un an et demi seulement après avoir lâché 30 millions d’euros pour faire venir le latéral droit de 24 ans.