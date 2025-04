Il s'échappe du Bayern, l'OL et l'OM se battent pour lui

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Sacha Boey ne sera pas conservé par sa direction si une porte de sortie intéressante lui est trouvée. Trois clubs de Ligue 1 sont à l'affût de ce dossier.

Sa route barrée par Konrad Laimer et un temps de jeu très restreint cette saison font que les jours de Sacha Boey au Bayern Munich sont plus que jamais comptés. Arrivé lors du mercato hivernal 2024 pour la modique somme de 30 millions d'euros, le latéral droit français n'a jamais vraiment réussi à s'adapter au très haut niveau. Avec Galatasaray, il sortait pourtant d'une demi-saison excellente au moment de s'engager avec le club bavarois. Avec le temps, quelques pépins physiques et surtout l'arrivée de Vincent Kompany, le natif de Montreuil n'a plus jamais pu montrer de la régularité. Désormais considéré comme un joueur indésirable, le joueur formé à Rennes sera poussé vers la sortie à l'issue de la saison. L'occasion rêvée pour faire son retour en Ligue 1.

Sacha Boey, un retour en France évoqué

Dans l'optique de rapidement trouver une porte de sortie à Sacha Boey, la direction sportive du Bayern Munich a proposé son profil à l'OM, l'OL et l'OGC Nice, indique Sacha Tavolieri pour Sky Sports Suisse. Si l'Olympique de Marseille avait déjà manifesté son intérêt l'hiver dernier, il est rejoint aujourd'hui par deux de ses concurrents dans la course à la Ligue des champions. Trois cadors du championnat de France qui auraient d'ailleurs bon ton de se lancer sur une telle piste. Le seul problème, et pas des moindres, ce sont les contours de cette opération. Le Bayern Munich veut absolument le vendre pour encaisser une indemnité de transferts à réinvestir ailleurs. De leur côté, les clubs français privilégient un prêt avec option d'achat.

Sacha Boey est sous contrat jusqu'en juin 2028 et sachant qu'il a coûté 30 millions d'euros il y a à peine un an et demi, le Bayern Munich voudra probablement en retirer une certaine somme d'argent que les trois clubs français intéressés ne pourraient sortir. Malgré tout, le latéral droit de 24 ans jouit d'une certaine cote à Galatasaray, son ancien club, qui souhaite le recruter depuis deux mercatos. En clair, ce dossier s'annonce compliqué, mais si la volonté du joueur est de rentrer en France, alors tous les espoirs sont permis.