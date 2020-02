OL : Lyon est lésé par l'arbitrage, Aulas ose le dire !

Dans : OL.

Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a concédé une défaite lourde de conséquences au classement sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1).

Un véritable coup d’arrêt pour les Gones, qui enchaînaient les victoires depuis le début de l’année 2020, et qui s'étaient replacés dans le top 5 de la Ligue 1. Cette rencontre sur la Côte d’Azur aura également été marquée par les expulsions de Fernando Marçal du côté de Lyon puis d’Adam Ounas dans les rangs de l’OGC Nice. Trois jours seulement après le match de Coupe de France, remportée par Lyon à Nice et durant lequel Dante avait véritablement fauché Toko-Ekambi en fin de match sans prendre de carton rouge, Jean-Michel Aulas a pesté contre l’arbitrage. Pour le président des Gones, il est bien évident que l’OL a été lésé ce dimanche après-midi. Explications du boss de Lyon…

« Quand on voit que Dante, pour un attentat très dangereux ne prend que le jaune et que Marçal, trois jours après à la 21e minute donc au début de match lui prend rouge… Cela interpelle sur l’équité ! Dur dur » a tweeté le président de l’Olympique Lyonnais, pour qui le club rhodanien a clairement été désavantagé par l’arbitrage sur cette rencontre. Reste que les Gones ont finalement terminé la rencontre à dix contre dix, ce qui n’a pas pour autant permis à l’équipe de Rudi Garcia de ramener ne serait-ce qu’un point de Nice. Une raison de plus pour créer la polémique sur l’arbitrage du côté de Jean-Michel Aulas qui, faisons lui confiance, devrait alimenter les débats à ce sujet dans les prochains jours. Reste à voir ce que Rudi Garcia pensera de tout cela, lui qui a pris l’habitude de ne pas trop commenter les décisions arbitrales depuis son arrivée à Lyon, alors que c’est précisément ce qui lui était reproché à Marseille.