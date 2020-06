OL : Lyon enregistre un renfort qui donne du baume au cœur

Dans : OL.

Sur l’antenne de RTL ce week-end, Rudi Garcia a regretté le trop faible réservoir de Lyon au poste de défenseur central.

Selon lui, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne peut compter que sur trois joueurs dans ce secteur de jeu, à savoir Jason Denayer, Marcelo et Joachim Andersen. Mais dans ses rangs, l’OL compte un joueur jugé comme prometteur en interne en la personne d’Oumar Solet. Malheureusement, l’ancien Lavallois avait été victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier. « C’est un choc, c’est une blessure que je n’avais jamais eue, je n’y croyais pas. La période a été difficile au début » expliquait le joueur à l’époque. Mais bonne nouvelle pour l’OL, le colosse d’1m92 est sur le retour.

Effectivement, Oumar Solet a effectué son grand come-back à l’entraînement de l’Olympique Lyonnais en ce début de semaine. Pour l’heure, l’ex-défenseur de Laval s’est contenté de séances individuelles mais cela prouve que, comme Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay, le retour se profile pour ce grand blessé de l’hiver à l’OL. « On n’est pas titulaire du jour au lendemain, il faut montrer beaucoup de choses à l’entraînement et avoir la confiance du coach » indiquait le joueur au mois d’avril dernier sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais. Un état d’esprit qui plaira aux supporters rhodaniens, lesquels aimeraient que Rudi Garcia offre une chance à Oumar Solet à l’avenir. Ce ne sera sans doute pas pour cette fin de saison, mais il sera intéressant d’observer les choix de l’OL avec son jeune joueur originaire de Melun lors du prochain mercato. Et ce alors que le club est activement à la recherche d’un défenseur central pour étoffer son effectif…