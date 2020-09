OL : Lyon en feu, 22 ME posés sur Lucas Paqueta ?

Dans : OL.

Très calme durant de longues semaines, le mercato de l’Olympique Lyonnais s’est considérablement accéléré en ce début de semaine avec les départs de Marçal et de Rafael.

Dans les jours à venir, l’opération dégraissage devrait se poursuivre avec la signature attendue de Kenny Tete du côté de Fulham. Dans le secteur offensif aussi, il devrait y avoir des mouvements. Houssem Aouar fait par exemple partie des joueurs extrêmement courtisés par le club rhodanien. S’il venait à quitter la capitale des Gaules, il est évident que Juninho et Jean-Michel Aulas se trouveraient dans l’obligation de recruter un cador afin de faire oublier le n°8 de Lyon, formé au club et qui a atteint un niveau très élevé comme le prouvent ses récentes prestations en Ligue des Champions. Dans cette optique, le profil de Lucas Paqueta, en difficulté à l’AC Milan, plaît beaucoup aux dirigeants de Lyon selon Gianluca Di Marzio.

Le spécialiste du mercato italien affirme que Rudi Garcia est à l’origine de cette piste, lui qui a souvent un regard attentif sur ce qui se passe en Italie. Lyon est chaud sur Lucas Paqueta, à tel point qu’une proposition à hauteur de 22 ME pourrait prochainement être envoyée par le septième du championnat 2019-2020 de Ligue 1, cette fois selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Reste maintenant à voir si cette très grosse révélation sur le mercato de l’Olympique Lyonnais se confirmera, ou si l’écurie de Jean-Michel Aulas attendra une vente dans le secteur offensif avant soumettre une proposition officielle à l’AC Milan pour Lucas Paqueta. Il sera par ailleurs intéressant d’observer la réponse du club lombard à une éventuelle offre de 22 ME, quand on sait que les Rossoneri avaient déboursé près de 40 ME pour recruter Lucas Paqueta en provenance de Flamengo en janvier 2019…