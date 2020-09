OL : Aouar sur le départ, Lyon active une piste du PSG

Dans : PSG.

Des départs sont attendus à Lyon dans les prochaines semaines mais pour l’heure, c’est le calme plat dans la capitale des Gaules…

Plus que jamais, l’avenir d’Houssem Aouar, de Memphis Depay et de Moussa Dembélé inquiète les supporters de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’attaquant français figure dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League tandis que de son côté, le capitaine néerlandais de l’OL est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Enfin, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie. Interrogé sur la chaîne officielle du club jeudi soir, Juninho a fait savoir que Lyon n’avait pas l’intention de céder ses trois bijoux de famille en même temps. Il va donc falloir faire des choix forts à l’avenir. Mais celui de retenir Houssem Aouar de force n’est pas une option.

En effet, Lyon ne s’opposera pas au départ de son meneur de jeu en cas d’offre satisfaisante. En ce sens, les dirigeants rhodaniens s’activent afin de lui trouver un potentiel successeur. Et selon les informations obtenues par Tutto Mercato Web, une ancienne piste de Leonardo au Paris Saint-Germain a été activée par Juninho et par le directeur de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou. Celle-ci mène à Lucas Paqueta, très décevant depuis son transfert à l’AC Milan en provenance de Flamengo en janvier 2019, à l’époque où Leonardo était aux manettes du mercato en Lombardie. A en croire le média italien, aucune offre n’a pour l’instant été transmise par Lyon au club milanais, preuve qu’il ne s’agit que d’une piste de secours en cas de départ d’Houssem Aouar. Mais cette information confirme que le départ de l’international espoirs français est dans les tuyaux à Lyon, où le mercato de tous les dangers ne demande qu’à s’embraser dans les semaines à venir…