OL ‍: Lyon en crise, d’étonnants coupables désignés

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a quasiment dit adieu à ses espoirs de Ligue des Champions, samedi à Monaco. La faute… aux journalistes, pointés du doigt par l’adjoint de Paulo Fonseca après le revers en Principauté.

En grande difficulté ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais n’a pas été en mesure de créer l’exploit, samedi soir à Monaco (2-0). Les hommes de Paulo Fonseca se sont de nouveau inclinés et à moins d’un improbable miracle lors de la 34e journée, ils ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Un échec sportif, que le club rhodanien doit avant tout aux choix de Paulo Fonseca, aux mauvaises performances de certains joueurs et aux décisions prises par John Textor.

Ligue 1 : Un miracle à la 34e journée, l’OL n’a aucune chance https://t.co/QnDo4YHPLk — Foot01.com (@Foot01_com) May 11, 2025

Mais après la déroute en Principauté samedi soir, Jorge Maciel, l’adjoint de l’entraîneur portugais de l’OL, a pointé du doigt d’autres responsables. Celui qui officie sur le banc lyonnais pendant la suspension de Paulo Fonseca a accusé les journalistes d’instaurer à Lyon un climat négatif, ce qui impacte directement les performances des joueurs selon lui. « Nos deux mi-temps sont intéressantes, mais dans les détails… On a donné l’espoir et on encaisse sur des situations qu’on maîtrise au départ. Ça nous envoie un message : si on veut se battre pour le haut de tableau, on ne peut pas rater ces détails » a analysé Jorge Maciel avant de poursuivre.

Jorge Maciel accuse les journalistes

« Il y a de la frustration, de la tristesse, surtout au vu des autres résultats du soir, mais aussi au vu de la manière. Depuis Manchester, c’est vrai que les détails ne basculent pas dans notre sens ces détails. Mais vous aussi dans la presse, vous mettez des choses qui ne partent pas dans le bon sens. Tout pèse, y compris l’énergie qui entoure le club » a commenté l’adjoint de Paulo Fonseca dans des propos relayés par Le Progrès. Reste maintenant à voir comment l’OL se remettra de ces mauvais résultats, avec un été incertain et des perspectives plus floues que jamais. Et les médias n’y sont pour rien.