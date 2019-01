OL : Genesio n'en peut plus, il lâche le morceau

Dans : OL, Coupe de la Ligue.

Eliminé par Caen en Coupe de France la saison dernière, l’Olympique Lyonnais est encore tombé face à un supposé petit, cette fois en Coupe de la Ligue contre Strasbourg mardi soir. Une élimination qui fait tâche pour l’OL, qui ambitionnait clairement de remporter cette compétition afin de garnir à nouveau son armoire à trophées. Bien conscient que les critiques vont pleuvoir dans les prochains jours, Bruno Genesio a tiré la sonnette d’alarme, le coach rhodanien regrettant que ses joueurs reproduisent systématiquement les mêmes erreurs.

« On a besoin de gagner des trophées. Je pense que c'est un groupe qui le mérite, je persiste à le dire. Maintenant, il y a une compétition de moins, il faudra tout donner en Coupe de France. Mais avant de gagner en Coupe de France, il y aura un match très important dès vendredi contre Reims. Ce qui me dérange le plus, c'est que ce sont des scénarios qui se répètent, un coup de pied arrêté, un but qui intervient tout de suite après l'égalisation... C'est plus ça qui m'embête, c'est qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs » a pesté Bruno Genesio, lequel n’a visiblement pas digéré l’élimination précoce de l’OL dans la compétition, et ce malgré plus de 20 tirs tentés, plusieurs poteaux et un penalty raté face aux hommes de Thierry Laurey.