OL : Lyon devant le PSG, Tony Parker commence à y croire

Dans : OL.

Dimanche, le PSG est tombé à la surprise générale sur la pelouse de Lorient, ce qui fait les affaires de Lille et de l’Olympique Lyonnais.

A seize journées de la fin du championnat, Lille caracole en tête avec trois points d’avance sur le PSG tandis que l’OL est actuellement à la seconde place. Un classement que personne n’aurait imaginé en début de saison, mais qui n’est pas illogique au vu des 22 premières journées. Le Paris Saint-Germain est dans le dur, ce qui permet à la Ligue 1 de nous offrir un suspense rarement vu pour le titre ces dernières années. Du côté de l’OL, on commence à sérieusement croire en sa bonne étoile et en la possibilité de voir le club présidé par Jean-Michel Aulas décrocher un nouveau titre de champion de France, pour la première fois depuis 2008. Proche du patron de l’OL et présent au Groupama Stadium vendredi soir afin d’assister au match contre Bordeaux, Tony Parker y croit de plus en plus fort.

« Cette année, c'est bien parti (pour le titre). J'étais au dernier match contre Bordeaux. Quand tu commences à avoir des buts comme celui de Léo Dubois, c'est que c'est bien parti. Il y a des signes comme ça, avec le PSG qui perd face à Lorient (3-2). Quand ça va de ton côté, il y a des choses qui arrivent comme ça dans la saison. Ce sont de bons signaux » a lancé sur RMC le président de l’ASVEL et membre du conseil d’administration d’OL Group, optimiste concernant les chances de titre de l’Olympique Lyonnais, même s’il faudra bien évidemment compter jusqu’au bout avec Lille et le PSG. Vainqueur de Nantes dimanche soir, Monaco est également dans la course avec seulement quatre points de retard sur les Gones.