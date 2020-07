OL : Lyon déterre une piste très sexy au mercato

Dans : OL.

À la suite du départ de Martin Terrier et alors que l’incertitude plane autour de l’avenir de Bertrand Traoré, l’OL pourrait recruter un milieu offensif au mercato.

Assurément, la grande priorité de l’Olympique Lyonnais est de recruter un défenseur central, gaucher de préférence, afin de former un duo solide et complémentaire avec Jason Denayer. Mais en cas de départ de Bertrand Traoré voire d’Houssem Aouar, il est clair que l’OL souhaitera se renforcer au poste de milieu offensif lors du prochain mercato. Et selon les informations obtenues par le quotidien espagnol ABC, Juninho et Bruno Cheyrou songent très fortement à déterrer un vieux dossier mercato de l’Olympique Lyonnais en réactivant la piste menant à un certain Diego Lainez.

Lyon toujours sur Diego Lainez

Très courtisé par les Gones ces deux dernières années, la pépite mexicaine de 20 ans a finalement quitté son club formateur de l’América pour rejoindre le Bétis Séville en janvier 2019, en échange de 14 ME. Malheureusement pour lui, Diego Lainez n’est pas parvenu à s’imposer au sein du club andalou avec un bilan XXS d’un but et d’une passe décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison. En situation d’échec, le Mexicain pourrait être tenté d’aller voir ailleurs et l’Olympique Lyonnais est clairement un point de chute possible. Désireux de n’écarter aucune possibilité, Juninho s’est à la fois renseigné sur la faisabilité d’un prêt avec option d’achat, mais également d’un transfert sec. Pour l’heure, la réponse donnée au directeur sportif de Lyon n’a pas filtré. Par ailleurs, il sera également intéressant de savoir si Diego Lainez sera favorable à un transfert en France, ou s’il souhaite poursuivre sa carrière en Espagne, un championnat qui correspond parfaitement à ses caractéristiques techniques.