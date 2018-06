OL : Lyon dégaine une première offre pour Aholou !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a quelques jours, le journal L’Equipe révélait que l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco s’intéressaient de près à Jean-Eudes Aholou. Un an après son arrivée à Strasbourg, l’Ivoirien a tapé dans l’œil des cadors de la Ligue 1 grâce à des prestations abouties sous les ordres de Thierry Laurey. Et malgré les exigences du Racing, qui réclame près de 15ME pour son meilleur joueur, l’OL serait passé à l’offensive dans ce dossier, à en croire les informations du 10 Sport.

Le média affirme que l’Olympique Lyonnais a transmis une première offre concrète aux dirigeants du Racing Club de Strasbourg pour Jean-Eudes Aholou. Celle-ci serait d’un montant inférieur aux 15ME demandés par le club alsacien. Mais en cas de refus, l’OL pourrait bien revenir à la charge puisque l’ancien joueur de l’US Orléans constituerait la priorité des Gones en cas de départ de Tanguy Ndombélé. Pour rappel, l’ex-milieu de terrain d’Amiens est courtisé par Tottenham, qui est prêt à miser 40ME sur lui. Il figure également sur les tablettes du PSG, de l’Atlético Madrid et de Chelsea, en cas de vente de Ngolo Kanté… Les grandes manœuvres n’ont pas encore commencé à Lyon, mais la première vente pourrait bien tout déclencher.