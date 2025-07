OL ‍: Lyon craque et le paie pour partir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de dégraisser au maximum son effectif cet été, l’OL ne retiendra pas l’indésirable Paul Akouokou. Plus étonnant, le club rhodanien est prêt à payer pour voir partir le milieu de terrain ivoirien.

L’Olympique Lyonnais est très actif sur le marché des transferts, notamment pour dégraisser et alléger la masse salariale du club. Cherki, Perri, Benrahma, Lepenant, Adryelson, Veretout ou encore Lacazette et Thiago Almada ont notamment fait leurs valises. Cela fait de la place dans le vestiaire, et la grande braderie n’est pas encore finie. Malick Fofana peut partir à tout moment, si un club pose entre 40 et 50 millions d’euros sur la table pour l’international belge. Un autre joueur est susceptible de partir dans les jours à venir, mais il rapportera beaucoup moins d’argent que l’ancienne pépite de La Gantoise. Pire, son départ pourrait coûter de l’argent à l’OL.

L'OL numéro 1 des ventes en France https://t.co/zPy4nEJlcO — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2025

Selon les informations de la presse espagnole, Paul Akouokou est la cible du Real Saragosse. El Periódico de Aragón affirme même que le milieu de terrain ivoirien de l’Olympique Lyonnais est la priorité du club espagnol, qui souhaite le récupérer sous la forme d’un prêt. Lyon cherche à réduire sa masse salariale à tout prix et ne s’opposera pas au départ de celui qui ne fait pas partie du groupe de Paulo Fonseca pour le stage de pré-saison des Gones. Ce qui est plus surprenant en revanche, c’est d’apprendre par le média espagnol que l’OL est prêt à laisser partir Paul Akouokou en prêt… tout en continuant de payer une partie de son salaire, si cela est nécessaire pour débloquer son départ.

Paul Akouokou envoyé en prêt, l'OL va payer

En agissant de la sorte, Lyon veut s’assurer du départ de l’Ivoirien, élément décisif pour convaincre la DNCG d’autoriser l’OL à recruter de nouveaux joueurs. Chez les supporters lyonnais, on se demande tout de même si le calcul est bon et s’il ne serait pas plutôt préférable de brader Paul Akouokou, quitte à le vendre pour un million d’euros symbolique, afin de s’en débarrasser définitivement. Le plan serait bien sûr idéal, mais le Real Saragosse ne l’entend pas de cette oreille et entend bien profiter des failles actuelles de l’OL pour négocier un accord avantageux avec une prise en charge partielle du salaire par le club lyonnais.