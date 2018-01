OL : Lyon contraint de vendre pour finir son mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Grand espoir de l'Olympique Lyonnais, Alan Dzabana pourrait finalement poursuivre sa carrière en Ligue 2, puisque Le Havre tente actuellement de le recruter.

Annoncé très calme, le mercato hivernal du club rhodanien a finalement été un peu actif, puisque l'OL a recruté Oumar Solet, le jeune défenseur central de Laval, mais aussi et surtout Martin Terrier, qui a été transféré pour 11 ME en provenance de Lille avant d'être re-prêté jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg. Et ce recrutement offensif pourrait bien avoir des répercussions au sein de la formation lyonnaise, puisqu'Alan Dzabana est annoncé sur le départ. Très bon avec la réserve de l'OL en National 2, le joueur de 20 ans n'a jamais eu sa chance chez les pros avec Bruno Genesio. Par conséquent, l'attaquant issu de la région parisienne pourrait faire ses valises dès cet hiver, et sûrement pour de bon.

Bloqué par le système des prêts, plafonnés à sept sur une saison et sachant que Lyon envisage de valider son septième prêt en envoyant Dylan Mboumbouni à Cholet en National 1 avant la fin janvier, Dzabana doit obligatoirement être transféré s'il veut partir. Et selon RMC, le jeune espoir a des chances de poursuivre sa carrière au Havre, qui négocie actuellement pour un transfert sec estimé à un million d'euros. Outre Dzabana, Lyon pourrait aussi perdre Mapou Yanga-Mbiwa et Clément Grenier avant la fermeture du marché d'hiver.