OL : Lyon coincé, Denayer se fait draguer

Pour le moment, en dehors de Memphis Depay, il n’est pas vraiment question de départs majeurs à l’Olympique Lyonnais.

Houssem Aouar a toujours un bon de sortie, mais il faut bien le reconnaitre, le numéro 8 de l’OL n’a pas beaucoup de touches concrètes, et encore moins d’offres. Cela peut changer. Mais il y a un transfert que Juninho et Jean-Michel Aulas redoutent particulièrement, c’est celui de Jason Denayer. Le défenseur belge est devenu un taulier à son poste, par sa régularité, son intelligence de jeu et sa qualité de relance. Ses progrès lui ont permis d’être désormais aussi considéré comme un pion important de la sélection belge qui va débuter l’Euro. Un statut qui évolue, au point de ne plus être en adéquation avec l’OL ? C’est possible puisque Jason Denayer a repoussé la signature de sa prolongation de contrat, qui semblait pourtant très bien partie au début du printemps.

La défaite face à Nice et donc le fait de manquer la prochaine Ligue des Champions a véritablement pesé dans sa décision, et le Diable Rouge commence à sérieusement regarder ailleurs. A juste titre selon Le Progrès, qui assure que Denayer a déjà des offres de clubs intéressés par sa venue. Pour le moment, l’OL est fermé à un départ, mais en cas de bonne performance à l’Euro, l’ancien de Manchester City pourrait bien voir sa situation intéresser du beau monde. Autant dire que Lyon va vite se retrouver dans une situation délicate, avec la possibilité de conserver Denayer encore une année, mais aussi de le voir partir libre en juin 2022 si rien ne bouge. Récemment, Jean-Michel Aulas confiait sa sérénité dans ce dossier, estimant probablement que les discussions sur sa prolongation de contrat étaient tellement bien avancées, que cela allait finir par se faire.