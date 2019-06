OL : Lyon cherche deux gardiens, ça ne sent pas bon pour Lopes

Dans : OL, Mercato.

Ce pourrait être la mauvaise surprise de cet été à l’OL. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et l’un des joueurs lyonnais les plus réguliers cette saison, Anthony Lopes arrive à un tournant de sa carrière. Il souhaite rester dans le Rhône avec un statut renforcé, ce qui signifie un contrat longue durée et un salaire grandement amélioré. A un an de la fin de son contrat, il est en position de force et ses agents l’ont bien fait comprendre avec des demandes copieuses. Mais selon L’Equipe, les négociations n’avancent pas depuis des semaines, et chaque clan fourbit ses armes. Du côté de l’OL, le recrutement de Ciprian Tatarusanu, en fin de contrat à Nantes, est en bonne voie. Mais ce ne serait pas tout. Le Roumain viendrait en effet avec le statut de doublure, soit de Lopes s’il prolonge, soit d’un autre gardien si le dossier du Franco-Portugais, courtisé par le FC Porto, ne prenait pas la bonne direction.

Chez les représentants de Lopes, la position n’a en tout cas pas bougé, et l’idée serait de laisser passer le temps pour montrer que l’OL joue gros en conservant son gardien sans le prolonger. Il pourrait en effet partir pour zéro euro en juin 2020 si les choses restaient en l’état. Un véritable bras de fer qui n’a pour le moment pas d’issue et qui a de quoi inquiéter les supporters lyonnais, pour qui il sera difficile de trouver mieux qu’Anthony Lopes au mercato.