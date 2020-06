OL : Lyon change d'avis et glace la piste Lacroix

Dans : OL.

Cet été, la priorité de l’Olympique Lyonnais sera clairement de se renforcer en défense durant le mercato.

Dans cette optique, le club rhodanien aimerait se débarrasser dans un premier temps de Marcelo, voire même de Joachim Andersen cas d’offre satisfaisante. Cela permettrait ensuite à l'OL de recruter un défenseur très expérimenté et fiable (Godin, Sakho) en plus d'un joueur plus prometteur. Maxence Lacroix (Sochaux) semble avoir le profil idéal pour le second rôle. Depuis la fin du mois de mai, le nom du défenseur international U20 est régulièrement associé à l’Olympique Lyonnais et un possible échange entre Sochaux et Lyon comprenant notamment Yann Kitala et Hermann Tebily avait été évoqué.

Kiatala s’est officiellement engagé en faveur de Sochaux il y a quelques jours, mais ce deal n’a visiblement pas fait évoluer le dossier Maxence Lacroix. Et pour cause, les deux cas ne sont pas liés selon Manu Lonjon, lequel a indiqué que l’OL n’était pas entré en négociations avec Sochaux pour le transfert de Maxence Lacroix ces derniers jours. « A cette heure, il n’y a pas de discussions entre Lyon et Sochaux pour Maxence Lacroix. Il y a eu une rumeur comme quoi le transfert de Kitala de Lyon à Sochaux était lié à la possible arrivée de Maxence Lacroix à l’OL, mais ce n’est pas l’information que j’ai. Les deux dossiers ne sont pas liés » a indiqué le journaliste sur son compte Twitch. Reste maintenant à voir si l’OL a définitivement rangé la piste Maxence Lacroix au fond d’un tiroir, ou si le club rhodanien attend le départ d’un de ses défenseurs centraux pour passer à l’offensive. Rappelons que dans ce registre, le 7e de Ligue 1 a récemment enregistré le retour d’Oumar Solet, lequel s’est remis d’une rupture des ligaments croisés.