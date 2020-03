OL : Lyon c'est mort, Raymond Domenech est cash

Dans : OL.

Pour l'ancien sélectionneur national, l'OL a tout perdu dimanche soir à Lille, et la saison lyonnaise pourrait même tourner au fiasco total.

En s’inclinant dimanche soir à Lille, l’Olympique Lyonnais version Rudi Garcia a sérieusement hypothéqué ses chances de finir sur le podium de la Ligue 1. Si du côté de l’OL on ne veut pas encore s’avouer vaincu, l’ensemble des observateurs est unanime, ce Lyon-là ne pourra pas obtenir un ticket pour la prochaine Ligue des champions via la voie du Championnat, même si le club rhodanien peut toujours le faire en gagnant cette saison la C1. Blague à part, au moment d’analyser le résultat de l’Olympique Lyonnais, Raymond Domenech, qui n’est clairement pas un anti-Lyon, estime que c’est mort pour Anthony Lopes et ses coéquipiers cette saison.

Pour celui qui a été joueur et entraîneur de l’OL, il ne faut pas croire au miracle et le bilan est mauvais. « Il reste 30 points à prendre en Ligue 1, et il ont 10 points de retard sur le troisième. Pour moi c’est terminé, c’est fini. Qu’il y en ait un des deux (Lille ou Rennes) qui craque c’est possible, mais les deux c’est pas possible. Et il y a Reims, Nice, comme s’ils n’existaient pas (...) Une qualification pour l’Europa League, ce sera quand même une saison ratée pour Lyon, ça sera une saison catastrophique même. Car pour l’an prochain, ce n’est pas bon à la fois avec des matchs en plus et rapidement, et même au mercato pour attirer des joueurs », a fait remarquer, sur la chaîne L’Equipe, un Raymond Domenech peiné pour son Olympique Lyonnais.