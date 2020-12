OL : Lyon bat le PSG sur un but de Dembélé, le scénario est écrit

Dans : OL.

Sur une excellente dynamique, l’Olympique Lyonnais s’apprête à défier le Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des Princes. Et si l’on en croit Florian Gazan, les Gones ont toutes les chances de s’imposer.

Dix matchs consécutifs sans défaite, quatre victoires de rang, ce sont les séries en cours de l’Olympique Lyonnais avant le choc de la 14e journée de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Et ce ne sont pas les seuls indices qui laissent penser à un exploit du club rhodanien. En effet, le journaliste Florian Gazan prédit un succès des hommes de Rudi Garcia au Parc des Princes, notamment grâce à l’absence de coupe d’Europe dans leur calendrier cette saison.

L’OL sur un rythme de champion

« Ce PSG-OL, en toute logique ça devrait être "Le lion est mort ce soir". Oui mais dans le moins terrible Parc des Princes, rapport au huis clos, le Lyon va survivre dimanche soir. Mieux, lui qui a deux points de retard sur le PSG, va le battre et prendre la tête du championnat, a annoncé le chroniqueur de RTL. Non, non, je ne suis pas en train de vous lire la lettre au Père Noël de Jean-Michel Aulas. Libéré, fatigué, le PSG n’a jamais autant joué… Ce PSG-OL sera le 19e match de la saison pour les Parisiens contre 13 seulement pour Lyon. La différence entre un club qui joue la Ligue des Champions et un qui la regarde à la télé… »

Voilà qui ressemble à un petit tacle gratuit. « Dire ça, ce n’est pas être anti-Gone, a pourtant démenti notre confrère. Même si cette absence de coupe d’Europe fût une tragédie pour les Lyonnais. Aujourd’hui c’est digéré, ils prennent les bons côtés de cette saison allégée. Résultat : depuis 10 matchs pour les hommes du sergent Rudi Garcia, c’est Zorro, pardon zéro défaite. Mieux, depuis début octobre l’OL avance encore plus à un rythme de champion que le PSG : 20 points glanés contre 19 pour les Parisiens et 16 pour les Marseillais. »

Le PSG victime de la malédiction ?

« Mieux que mieux, Lyon n’a perdu qu’une seule fois cette saison, le PSG déjà trois fois. Mieux que mieux que mieux, avec trois succès (tous à domicile), Lyon est l’équipe qui a le plus battu Paris en championnat depuis l’arrivée du Qatar en 2011, a-t-il rappelé. Mieux que mieux que mieux que mieux, Lyon a en plus une arme fatale en attaque en ce moment : Karl-Toko Ekambi, auteur de 7 buts et 3 passes décisives lors des 6 derniers matchs de l’OL. » Mais l’ancien Sochalien ne sera pas la seule menace du côté lyonnais.

« En plus, il y a Memphis Depay, Tino Kadewere et Moussa Dembélé. Celui-là, il vaut mieux qu’il reste remplaçant pour le PSG sous peine de voir la terrible malédiction montrer le bout de son nez, a prévenu Florian Gazan. Depuis la création du club, 45 anciens joueurs ont marqué contre le PSG pour un total de 73 buts. Et Moussa Dembélé, il a été formé où ? Au PSG ! Vous le voyez venir le but qui donne la victoire à l’OL ? Les ex, ça peut coûter cher. Trois points dans le meilleur des cas. » Memphis Depay étant incertain, l’ancien Parisien a des chances de débuter la partie.