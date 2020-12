OL : Coup dur, Memphis incertain face au PSG

Dans : OL.

Pas de Coupe d’Europe cette semaine pour l’Olympique Lyonnais, qui a pu préparer sereinement le déplacement de ce dimanche au Parc des Princes.

Mais pour ce choc face au PSG, Rudi Garcia a dévoilé une nouvelle inquiétante ce vendredi en conférence de presse. En effet, Memphis Depay est désormais à ranger dans la case des incertains en raison d’une douleur musculaire rencontrée à l’entrainement. « On espère que ça ira », a lancé le coach lyonnais, qui attendra certainement d’en savoir plus ce samedi avant de l’inclure dans son groupe, et ensuite de décider s’il peut participer à la rencontre.