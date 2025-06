OL ‍: Lyon baisse radicalement le prix d'un défenseur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lié encore deux ans avec l'Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car est clairement mis sur le marché des transferts. L'OL a déjà baissé le prix du défenseur croate afin de lui trouver un club.

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille l'a bien compris, Paulo Fonseca ne compte pas vraiment sur lui, et Duje Caleta-Car a donc déjà pris la décision de quitter Lyon cet été. Cela tombe bien, du côté de John Textor, on ne veut pas conserver le défenseur qui cette saison a seulement joué 4 des 17 derniers matchs de son équipe en Ligue 1. L'opération devrait donc se faire facilement, même si l'OL ne souhaite pas faire cadeau du joueur arrivé de Southampton à l'été 2023. Il y a quelques jours, on évoquait la possibilité que Duje Caleta-Car soit vendu pour 7 millions d'euros, ce qui avait déjà fait reculer plusieurs clubs européens. Mais, ce dimanche, en Turquie, on affirme que l'Olympique Lyonnais a déjà décidé de baisser le prix de vente du défenseur de 28 ans afin de trouver un accord.

L'OL baisse son prix pour Caleta-Car

OL : Caleta-Car est à bout, il veut partir https://t.co/wGG5t8RcT1 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Le média Taka Gazete révèle que Trabzonspor et le Besiktas seraient déjà à la lutte pour faire signer Duje Caleta-Car et que pour aboutir à un accord, le club de John Textor ne réclame plus 7 millions d'euros, mais 5 millions d'euros. Journaliste pour le quotidien sportif, Birol Sancak confirme que les deux clubs turcs ont eu confirmation que l'Olympique Lyonnais laissera partir son joueur si une offre ferme de 5 millions d'euros arrive. « Besiktas et Trabzonspor en Turquie suivent la situation de près », précise le journaliste, qui confirme cependant que pour l'instant les deux clubs n'ont pas la moindre proposition à l'OL, d'autres pistes étant étudiées en parallèle. Quoi qu'il en soit, il est désormais clair que Caleta-Car ne fera probablement pas de vieux os à l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien étant prêt à tout pour laisser partir le défenseur le plus vite possible, tandis que ce dernier a déjà rangé son casier au Groupama Stadium.