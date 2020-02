OL : Lyon avait un plan secret contre Cristiano Ronaldo

Dans : OL.

Antony Lopes avait confié avant Lyon-Juventus qu'il semblait impossible de mettre en place un plan pour contenir le seul Cristiano Ronaldo. Pourtant l'OL a réussi ce pari XXL.

Cristiano Ronaldo est resté muet mercredi soir au Groupama Stadium, et c’est un petit événement puisque CR7 était sur une série de 11 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Mais face à des joueurs de l’Olympique Lyonnais surmotivés, l’attaquant portugais de la Juventus n’a jamais été réellement susceptible de trouver la faille. Et le club turinois n’a pas non plus été en mesure de compter sur Paulo Dybala, qui a eu quelques occasions, mais n’a jamais trouvé la cible…sauf en fin de match, mais l’attaquant argentin était clairement hors-jeu. Pour réussir cet exploit de museler Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et même Gonzalo Higuain, excusez du peu, Rudi Garcia avait mis en place une tactique qui s’est avérée gagnante.

Coéquipier de CR7 avec le Portugal, Anthony Lopes, qui avant la rencontre avait expliqué qu’il était vain de vouloir tout miser sur le fait de contrôler Cristiano Ronaldo, a reconnu que l’Olympique Lyonnais avait quand même une idée en tête. « Tout le monde s’attendait à ce qu’on prenne une déculottée à l’aller et au retour (...) Le plan de jeu du coach a été décisif. L’idée, c’était surtout d’éviter que des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Paulo Dybala puissent se retourner et prennent de la vitesse pour frapper. Ça a été très bien respecté par tout le monde », a confié, après a victoire, le gardien de but et capitaine de l’Olympique Lyonnais. Il faudra cependant réussir un deuxième exploit à Turin et il est évident qu’à cette occasion Cristiano Ronaldo sera revanchard, très revanchard même. Rudi Garcia va donc devoir trouver une nouvelle solution pour contrarier la machine à buts de la Juventus qu'est CR7.