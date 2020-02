OL : Un plan anti-Cristiano Ronaldo ? Lyon oublie cette idée folle

Dans : OL.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, Anthony Lopes pense que Lyon ne peut pas tout miser sur le seul contrôle de CR7 lors de la réception de la Juventus.

« Y’en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ». Anthony Lopes connaît probablement mieux Cristiano Ronaldo que le duo Chevallier et Laspalès, mais pour le gardien de but de l’Olympique Lyonnais, il est déjà très clair qu’essayer de faire un plan anti-CR7 est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. Car face à la Juventus, mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions, l’OL ne pourra pas se focaliser sur la machine à buts du club turinois. Anthony Lopes, qui a gagné l’Euro 2018 avec Cristiano Ronaldo, connaît bien le talent monstrueux de l’international portugais, mais il sait aussi que la formation de Maurizio Sarri possède d’autres joueurs de talent.

Et le portier de l’Olympique Lyonnais de voir la danger partout à la Juventus. « Surveiller un seul joueur serait un mauvais choix de notre part car avec les joueurs extraordinaires qui sont autour de Cristiano, le danger peut vraiment venir de partout. Les joueurs tels que Cristiano Ronaldo peuvent faire la différence individuellement mais aussi bien faire jouer leurs partenaires. Ils peuvent faire gagner un match tout seul ou collectivement. Il faudra être prêt, à 200% au coup d'envoi, prévient Anthony Lopes, qui avoue quand même être terriblement impressionné par CR7. Il se donne à fond pour le groupe, qu'il essaie de mettre dans les meilleures dispositions sur le terrain et en dehors. J'ai eu la chance de le côtoyer. C'est un capitaine et une personnalité assez extraordinaires, un grand homme et un très grand professionnel. » Avec un but marqué lors de chacun des 11 derniers de Serie A de la Juventus, Cristiano Ronaldo confirme qu'il arrivera en grande forme au Groupama Stadium, les défenseurs et le gardien de but de Lyon savent à quoi s'en tenir.