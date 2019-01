OL : Lyon attaqué au mercato pour « le Kylian Mbappé des latéraux » !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

19 matches et autant de titularisations sur le flanc gauche de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, et en bonus deux buts à son actif, Ferland Mendy a pris un volume énorme cette saison au sein du club de Jean-Michel Aulas. Et si l'on en croit les rumeurs, l'ancien joueur du Havre commence à susciter un très gros engouement un peu partout Europe, y compris chez les très grosses cylindrées. Répondant à France-Football, Yvan Le Mée, agent de joueurs, affirme que Ferland Mendy est un joueur à l'avenir énorme tant son talent est rare et recherché.

Et le représentant de footballeurs d'expliquer les raisons de son enthousiasme pour le joueur de l'OL. « Contrairement aux idées reçues, le poste de latéral gauche est le plus demandé après l'attaquant, parce que c'est très compliqué à trouver (...) Ferland Mendy est le plus jeune et le plus performant, c'est le Kylian Mbappé des latéraux gauches ! C'est pour cela qu'il est regardé par les grands clubs, car ils savent qu'en le prenant, ils sécurisent le poste pour cinq ans », fait remarquer Yvan Le Mée, visiblement sous le charme du défenseur de 23 ans lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023 après avoir prolongé son contrat l'été dernier. Pour mémoire, l'OL avait fait venir Ferland Mendy au mercato 2017 en provenance du HAC pour 5ME. Encore une belle affaire qui se profiler pour Jean-Michel Aulas.