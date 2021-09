OL : Lyon annonce du renfort après la trêve

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Privé d’un de ses principaux groupes de supporters en début de saison, l’Olympique Lyonnais va retrouver les Bad Gones ce week-end. L’association fait son retour à l’occasion du match de Ligue 1 contre Strasbourg dimanche soir.

Sur la lancée du match entre l’équipe de France et la Finlande (2-0) mardi, le Groupama Stadium devrait conserver une belle ambiance pour dimanche. Le stade de l’Olympique Lyonnais verra en effet le retour des Bad Gones lors du match de Ligue 1 contre Strasbourg. Une première cette saison puisque le groupe de supporters, opposé aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement, est finalement revenu sur sa décision après avoir manqué les rencontres face à Brest (1-1) et Clermont (3-3).

« Notre position sur le pass sanitaire n'a pas changé. Cette "mesure sanitaire" annoncée initialement comme temporaire et qui a déjà vocation à être prolongée (ad vitam aeternam ?) n'a toujours pas trouvé grâce à nos yeux, a précision l’association. Nous n'allions pas rester à l'écart plus longtemps suite à ce nouveau coup de boutoir fait à nos libertés individuelles. Nous avons donc décidé, après ces deux rounds d'observation, comme annoncé au préalable, de passer outre et de nous accommoder à notre manière de ces restrictions comme nous l'avons fait précédemment de toutes les autres. »

L’OL se réjouit du retour des Bad Gones

« (...) Nous appelons également l'ensemble des amoureux de l'OL à être présent en masse pour soutenir leur équipe dans cette phase de reconstruction ! Ils doivent sentir que tout le peuple lyonnais est avec eux ! », peut-on lire dans le communiqué des Bad Gones, dont la décision ravit l’Olympique Lyonnais. « Pour marquer ce retour à la maison après la trêve internationale, tous nos groupes de supporters seront dans les tribunes du Groupama Stadium, s’est réjouit le club. Kop Virage Nord, Lyon 1950, Hex@gones, Amicale des Rouge et Bleu, Générations OL, O’Elle Club, Handi Sup OL, Gastrogones 69, OL Muséum, Dauphigones, Brigade Lyon et les Canuts de l’OL : ils ont tous répondu présents pour que nous puissions supporter nos joueurs à l’unisson, ensemble. » Un atout supplémentaire en vue d’un premier succès à domicile.