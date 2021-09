France-Finlande se jouera à guichets fermés à Lyon

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est une grande première depuis bientôt deux ans, l'équipe de France de football jouera mardi soir à Lyon dans un Groupama Stadium qui sera comble.

En préambule à la conférence de presse d'Hugo Lloris, capitaine des Bleus et bien évidemment ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, le responsable de la communication de l'équipe de France a annoncé que le stade serait comble pour le match qualificatif pour le Mondial entre la France et la Finlande, mardi soir. « Le stade sera plein mardi, toutes les places ont été vendues, on jouera à guichets fermés. On retrouvera un stade qui ressemble à ce que l’on a connu dans la vie normale d’avant », a indiqué l'attaché de presse des Bleus.