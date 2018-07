OL : Lyon a trouvé le remplaçant de Ndombélé !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Alors que Marcelo et Nabil Fekir sont très convoités en ce début de mercato, Tanguy Ndombélé a également la cote sur le marché des transferts.

Auteur d’une première saison bluffante en Ligue 1, l’ancien milieu relayeur d’Amiens a tapé dans l’œil des plus gros clubs européens. En Angleterre, Chelsea et Tottenham surveillent l’international espoir français, également dans le viseur de l’Atlético Madrid et du Paris Saint-Germain. Si l’OL veut le conserver, le club rhodanien se prépare tout de même à son éventuel départ. Et selon Euro-United, il aurait déjà identifié son éventuel remplaçant.

En effet, l’Olympique Lyonnais observerait, depuis plusieurs semaines, Diadié Samassékou. Jeune joueur très prometteur évoluant au RB Salzbourg, le Malien de 22 ans avait notamment tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille suite aux confrontations avec le club phocéen en Ligue Europa. Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud avaient néanmoins été rapidement découragés puisque le club autrichien réclamait plus de 20ME pour transférer son milieu de terrain, également dans le viseur du club « filiale », Leipzig. Une piste qui sera donc compliquée pour l’OL, mais pas impossible en cas de vente de Tanguy Ndombélé. Laquelle rapporterait automatiquement plus de 40ME au récent 3e de L1…