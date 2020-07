OL : Lyon a tout perdu en 24h, Rafael est sidéré

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'est incliné jeudi soir en amical face aux Rangers (2-0) et la prestation de l'OL a sidéré Rafael.

Pour son troisième match de préparation, l’Olympique Lyonnais s’était offert un adversaire coriace, les Rangers n’étant pas venus disputer le tournoi organisé au Groupama Stadium pour rigoler. Et si la défaite face aux Ecossais n’a rien de dramatique, c’est évidement un premier avertissement sans frais pour l’équipe de Rudi Garcia, laquelle a pourtant largement dominé la rencontre sans toutefois se montrer efficace. Après la rencontre, Rafael est venu faire face aux médias, et le défenseur brésilien de l’OL a reconnu qu’il était dépité par ce résultat et surtout par cette performance. Car l’ancien mancunien l’a reconnu franchement, le dernier entraînement des joueurs lyonnais avait été un vrai et incroyable bonheur pour lui.

Malgré sa longue expérience, Rafael avoue qu’à la veille du match face aux Rangers, il n’avait jamais vu un tel engagement à l’entraînement. « Qu’est-ce que cette défaite m’inspire ? (sourire) Cela ne m’inspire pas, c’est une défaite et une défaite cela ne m’inspire jamais. Je suis énervé. Les premières 20 minutes, on était bien, on avait des occasions, mais après le but des Rangers ce n’était pas pareil. On n’a pas bien joué, c’est tout, mais bon...C’est bizarre car à l’entraînement mercredi on était magnifique, franchement magnifique. Tout le monde était très très bien. Des fois, c’est bizarre. Si on regarde ces entraînements, c’était incroyable. Moi, j’ai joué à Manchester et je n’avais jamais vu un entraînement comme ça au niveau de l’engagement de tout le monde et là ce n’était pas la même chose. Je trouve ça bizarre », a reconnu le défenseur brésilien, qui espère que samedi, face au Celtic, l’Olympique Lyonnais aura retrouvé des couleurs.