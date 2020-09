OL : Lyon a tenté un coup énorme au PSG cet été !

Dans : OL.

L’OL a tenté de recruter Thiago Silva. Mais les ambitions lyonnaises ont vite été douchées. Le directeur sportif lyonnais, Juninho, partage les dessous du dossier.

Thiago Silva (35 ans) a rejoint Chelsea librement cet été. Le désormais ex-capitaine du Paris Saint-Germain découvrira l’Angleterre, certainement sa dernière grosse expérience européenne. Non prolongé par le PSG après huit saisons passées au club, il a décidé de quitter la Ligue 1. Il aurait cependant pu poursuivre dans le championnat de France, c’est en tout cas ce qu’espérait Juninho. Invité dans Top of the Foot sur RMC ce mardi soir, le directeur sportif de l’OL a annoncé qu’il a tenté de faire venir son compatriote à Lyon, mais il s'est vite rendu à l’évidence.

« J’en ai rêvé. J’ai essayé de le joindre plusieurs fois. J’ai un peu parlé avec son agent au début mais j’ai tout de suite compris que c’était impossible », déclare-t-il. Dans l’idéal, Juninho souhaitait même offrir une opportunité de reconversion au défenseur en fin de carrière. « Je pouvais lui dire : joue 22 matchs, reste deux ans avec nous et après on va peut-être pouvoir te trouver quelque chose ici pour commencer une nouvelle vie. J’ai pensé à ça et j’en ai parlé au président Aulas en lui disant qu’un tel projet pouvait peut-être être intéressant pour lui, car c’est un passionné du foot. Mais ce n’était pas possible pour nous. » Le plan est vite tombé à l’eau mais l'histoire aurait eu le don de faire beaucoup parler en France, où Thiago Silva se sent comme chez lui même si son amour est plutôt dirigé vers le PSG.