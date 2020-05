OL : Lyon a snobé Blanc, l’unique responsable dévoilé

Dans : OL.

Le 14 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais officialisait la signature de Rudi Garcia, recruté afin de combler le départ précipité de Sylvinho au poste d’entraîneur.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix de Jean-Michel Aulas et de Juninho n’a pas fait l’unanimité auprès des supporters de l’OL. Plusieurs mois plus tard, la pilule a encore du mal à passer chez une partie des sympathisants rhodaniens. Il faut dire que l’ancien entraîneur de l’OM était en concurrence avec Laurent Blanc, une piste qui avait de quoi plaire d’autant que le champion du monde 1998 aurait pu venir au côté de Jean-Louis Gasset. Mais selon Manu Lonjon, c’est presque uniquement Gérard Houllier qui a fait capoter la venue de l’ex-sélectionneur des Bleus.

« Bruno Cheyrou est quelqu’un de brillant intellectuellement. Il a du charisme, beaucoup de contacts et qui a une grosse qualité pour Lyon, c’est qu’il s’entend très bien avec Gérard Houllier. Quand on est à Lyon, il ne faut surtout pas sous-estimer l’importance de Gérard Houllier dans le projet de l’OL. Par exemple, de ce que l’on m’a dit, c’est à cause de lui que Laurent Blanc n’a pas signé à l’Olympique Lyonnais » a glissé le journaliste durant l’un de ses lives sur Twitch. Des informations qui ne manqueront pas de faire réagir, à l’heure où l’avenir de l’OL va s’écrire avec Rudi Garcia, tout du moins pour la saison à venir. Probablement privé de coupe d’Europe la saison prochaine, le technicien français sera attendu au tournant. S’il veut avoir une chance d’être conservé à l’issue de la saison 2020-2021, il n’aura pas d’autre choix que de ramener l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.