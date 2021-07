OL : Lyon a le béguin pour un grand talent tunisien !

Dans : OL.

Désireux de renforcer son effectif à moindre coût cet été, l’OL regarde du côté des championnats mineurs afin de réaliser de bonnes affaires.

Lyon observe notamment ce qu'il se passe du côté de la Belgique, où le profil du sérial buteur Paul Onuachu plaît énormément à Juninho. Les Gones ne tenteront cependant pas de recruter l’attaquant nigérian tant que Moussa Dembélé et Islam Slimani seront toujours au club afin de ne pas créer un énorme bouchon en attaque. Dans un rôle de milieu offensif, il pourrait en revanche y avoir davantage de place, avec le potentiel départ d’Houssem Aouar. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Foot Mercato, l’OL scrute attentivement les prestations de Mohamed Ali Ben Romdhane, grand talent tunisien de 21 ans évoluant à l’Espérance de Tunis. L’international tunisien a réalisé une excellente saison avec 10 buts et 8 passes décisives en 35 matchs, des statistiques qui ont attiré l'attention de Bruno Cheyrou et de Juninho dans l’optique de ce mercato estival.

L’Olympique Lyonnais n’est toutefois pas le seul club français en lice pour obtenir la signature de Mohamed Ali Ben Romdhane au mercato. Et pour cause, le média spécialisé affirme que le LOSC d’Olivier Létang et de Jocelyn Gourvennec a également manifesté son intérêt, au même titre que Besiktas et Galatasaray. Il se murmure même que d’autres clubs de Ligue 1 dont les noms n’ont pas encore filtré sont à l’affût, prêts à dégainer une proposition pour recruter le Tunisien de 21 ans. De son côté, Mohamed Ali Ben Romdhane se sait convoité. Il n’a en revanche pas l’intention de se précipiter dans son choix. L’enfant de l’Espérance, qui a d’ores et déjà remporté la Ligue des Champions africaine avec son club de cœur, prendra le temps de la réflexion afin de réaliser le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Une chose est sûre, il animera le mercato européen dans les prochaines semaines au vu de sa très belle cote.