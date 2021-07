OL : Lyon a trouvé son attaquant vedette !

Dans : OL.

Après le départ de Memphis Depay au Barça, l'Olympique Lyonnais cherche un attaquant ayant le même profil. Et Juninho aurait trouvé son bonheur en Belgique avec Paul Onuachu, l'attaquant nigérian de Genk.

L’OL a définitivement tourné, et sans regret, la page Memphis Depay, l’attaquant néerlandais s’étant engagé libre avec le Barça. Un départ qui n’a pas fait pleurer Juninho, le directeur sportif estimant que l’ancien mancunien avait « fait son temps » à Lyon. Une fois ce constat fait, il est évident que Peter Bosz doit pouvoir compter sur des renforts offensifs supplémentaires, avant même que l’on sache si Moussa Dembélé va rester à l’OL ou va repartir à l’Atlético Madrid sous forme de prêt. C’est pour cela que Jean-Michel Aulas a demandé à Juninho de dénicher la perle rare. E si l’on en croit Le Progrès, ce dernier aurait trouvé un attaquant très convaincant en Belgique. Il s’agit de Paul Onuachu, le géant (2,01m) de Genk, qui a encore 3 ans de contrat avec le club belge.

20 millions d'euros pour signer Onuachu à Lyon

Agé de 27 ans, et révélé au Danemark, où Genk est allé le chercher en 2019 pour 6 millions d’euros, Paul Onuachu bénéficie d’une grosse cote en Belgique. « Il est impressionnant, un vrai buteur, et il est excellent sur le plan technique (…) Genk a vu juste avec ce joueur agréable, ambitieux, réellement spectaculaire », explique, dans le quotidien régional, Michel Matton, célèbre journaliste belge. Pour s’offrir l’attaquant international nigérian, l’Olympique Lyonnais aurait déjà noué des contacts avec le joueur, et pourrait rapidement adresser une offre de 20 millions d’euros au club de Genk. A priori, la formation belge exige un peu plus pour vendre Paul Onuachu, mais les négociations devraient rapidement débuter, Peter Bosz étant déterminé à avoir un effectif stable au plus vite. Les grandes manoeuvres commencent enfin après les signatures gratuites de Damien Da Silva et Henrique.