OL : Lyon à la ramasse dans le dossier Nzonzi

Dans : OL.

Désireux de quitter Galatasaray, Steven Nzonzi a récemment fait un appel du pied à plusieurs clubs dont l’OL. C’est surtout Aston Villa qui en a profité.

Les suiveurs de l’Olympique Lyonnais doivent tout de même se demander quels seront les heureux élus sur le marché des transferts. L’OL devait en début d’année tenter de recruter un arrière gauche, un milieu défensif et un attaquant. Pour le premier, c’est Maxwel Cornet qui s’y colle. Devant, les rumeurs se multiplient sans avancées concrètes pour le moment. Et au milieu, alors qu’un départ de Lucas Tousart est souvent avancé, le dossier Seri n’avance pas, et celui menant à Steven Nzonzi recule. Car l’OL, qui était intéressé par le champion du monde français, et avait même appris de la bouche de ce dernier que c’était réciproque, se laisse passer devant.

Le joueur passé dans des années plus obscures par Blackburn et Stoke City, prépare son retour en Premier League. Très actif cet hiver, Aston Villa tente de convaincre l’AS Roma de lui céder le milieu de terrain, affirme le Daily Star. Ce qui est sûr, c’est que son club actuel, Galatasaray, mettra un terme à son prêt sans sourciller après des problèmes internes. Villa, qui a déjà fait venir Danny Drinkwater en provenance de Chelsea au mois de janvier, entend en tout cas mettre le paquet pour se renforcer dans ce secteur de jeu. Autant dire que Nzonzi pourrait rapidement passer sous le nez de l’OL dans ces conditions.