OL : Lyon à la place du con, Dubois tremble

Dans : OL.

Très longtemps sur le podium, l’OL est quatrième avant le choc entre les Gones et Lille au Groupama Stadium.

En effet, les coéquipiers de Memphis Depay ont été victimes de la très grande forme de Monaco, qui s’est emparé de la troisième place derrière le PSG et Lille. A l’occasion de la réception des Dogues, l’équipe de Rudi Garcia a l’opportunité de frapper un grand coup dans la course à la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à Téléfoot, le latéral droit lyonnais Léo Dubois a affiché les ambitions de l’Olympique Lyonnais avant ce match. Et pour cause, l’international tricolore redoute grandement de terminer à la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue Europa alors que l’objectif des Rhodaniens est bien sûr de retrouver la Ligue des Champions.

« On peut leur passer devant en gagnant, ce n'est que du positif pour nous et il ne faut en aucun cas qu'on se mette une pression négative. Oui, c'est un Championnat historique mais il ne faut pas qu'on soit quatrième à la fin. On a cet objectif de retrouver la Ligue des champions l'année prochaine, on se laisse aussi le droit de rêver plus haut. Paris c'est une équipe "programmée" pour le titre. Ils ne peuvent pas se cacher. Nous, on est ambitieux et on est conscient qu'il y a des équipes très bonnes avec nous pour ce sprint final. On en parle forcément, c'est humain. On bosse toute l'année pour aller chercher des trophées. Il faut montrer qu'on a les qualités pour, pourquoi pas, être champions » a lancé Léo Dubois, totalement déterminé à l’idée de bousculer la hiérarchie et frapper un grand coup dans la course à la Ligue des Champions à l’occasion de ce gros duel entre Lyon et Lille ce dimanche soir au Groupama Stadium.