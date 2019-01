OL : Lyon a de quoi mettre fin à l'incroyable domination du PSG

Dans : OL, Coupe de la Ligue, PSG.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais affronte Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Une compétition systématiquement remportée par le PSG depuis 2014, mais que les Gones aimeraient décrocher en 2019 pour gagner enfin un titre. Cette année encore, c’est l’équipe de Thomas Tuchel qui est largement favorite. Mais cela ne veut pas dire que l’OL ne remportera pas la Coupe de la Ligue. Et pour cause, l’équipe de Bruno Genesio est capable de battre le PSG sur un match selon Geoffroy Garétier, consultant pour Canal Plus.

« S’il y a une équipe en France qui est capable, sur un match, d’interrompre la série fantastique du Paris Saint-Germain, c’est bien Lyon. Dans un bon jour, où tous les joueurs sont en forme comme contre Manchester City en Ligue des Champions ou lors de la première heure au Parc des Princes contre le PSG, ils sont capables de battre le Paris Saint-Germain. C’est une certitude » a confié le journaliste dans le Late Football Club. Le problème, c’est que l’OL est également une équipe capable de passer totalement à travers d’un match face à un plus petit club, comme contre Caen en Coupe de France la saison dernière. Embêtant lorsque l’on veut remporter une compétition nationale…